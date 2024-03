Érika Zapata fue interrumpida en vivo por una mujer mayor: “¡Usted me encanta, me muero, la amo!”

Érika Zapata es una de las periodistas colombianas más admiradas por el público, ya sea por su particular forma de hablar, la personalidad que muestra y la manera en la que ha conectado con el país gracias a su trabajo.

Si bien hay muchas personas que ven en ella una gran profesional, una mujer de la tercera edad tuvo la oportunidad de hablarle en medio de Noticias Caracol, justamente cuando se encontraba en vivo desde la terminal de transporte.

El nombre de la señora es Mery y mientras que la periodista le hablaba a la cámara se ubicó detrás de ella, sin poder creer que la estuviera viendo “en acción”, cuando Zapata la vio, se le acercó a preguntarle hacia dónde se dirigía, sin embargo, no contaba con que se enfocaría en otra cosa.

“Usted me encanta, me muero por usted, es la mejor periodista del mundo, ¿cuándo me le dan un premio pues?”, manifestó, a lo que Érika le agradecióy esbozó una pequeña sonrisa, pero continuó haciendo su trabajo hasta que Mery se fue.

Pablo Arango, que se encontraba desde estudio, le pidió que volviera a llamarla, pues la periodista “es una mujer muy humilde” y no lo dejó escuchar los halagos que le estaba diciendo. Debido a esto, la señora Mery tuvo el micrófono unos segundos y repitió sus palabras.

“Que los mejores premios de Antioquia y de Colombia se los den a usted porque es la mejor periodista del mundo para mí, muero por usted y digo ‘ay no salió Érika, me dicen cuando esté Érika’ es muy original, muy espontánea, dice las noticias como son, con naturalidad. La felicito, Dios la bendiga, ojalá que todos los premios se los den, si no, me dicen y yo voto. Es muy divina, hermosa”.

La reacción de la periodista fue sonreír y agradecerle a la mujer, además finalizó la interacción con las palabras: “Pablo, esa es la gente”. El momento ha encantado a los usuarios de Internet, quienes no han dudado al decir que están de acuerdo con Mery.

No cabe duda de que la mujer es la mayor fan de la paisa y así se lo demostró, no obstante, lo más seguro es que no es la única, pues en redes varios han replicado el momento asegurando que se sienten igual que ella, algo que la periodista ha agradecido replicando este contenido en sus historias de Instagram.

