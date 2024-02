Érika Zapata envió un contundente mensaje a quienes la critican por su estatura y edad

Sin lugar a duda, una de las reporteras más famosas de Noticias Caracol es Érika Zapata, pues su espontaneidad, la forma de relacionarse con la gente y la manera en que se expresa de algunas noticias la ha convertido en la favorita de muchos televidentes.

Recientemente, la periodista se tomó su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para referirse a las críticas que ha recibido en algún momento de su vida por su aspecto físico, señalando que, desde hace mucho tiempo, por fortuna, no la desvela lo que las demás personas perciban acerca de ella.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, fue el mensaje que posteó en la plataforma.

La publicación ya recoge casi 70 mil reproducciones y múltiples reacciones, debido a que varios fanáticos aprovecharon el espacio para asegurar que es hermosa y agradecerle por hacerles compañía en la edición de medio día mientras almuerzan.

“¿Cómo? Si tú eres lo más hermoso que yo he podido conocer y ver por aquí. Si alguien es capaz de meterse contigo, va a tener muy serios problemas conmigo. Eres mi protegida”, “no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Que nos acepten como somos”, “eres mi reportera preferida”, son algunos de los comentarios que se destacan.

Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien. — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 20, 2024

En más de una oportunidad, Zapata se ha vuelto tema de conversación, ya que ha confesado no solo que ha sido víctima de suplantación y robo, sino que también ha revelado que sufrió de bullying cuando era más joven. De igual forma, explicó de qué manera ha logrado abrirse paso dentro del mundo del periodismo luego de recibir “no” por respuesta en múltiples medios de comunicación.

Adicionalmente, al mostrar informes como la temporada navideña o la Feria de las Flores, se ha robado las miradas debido a la acogida que tiene por parte de los ciudadanos que se topan con ella en diferentes ciudades de Colombia.