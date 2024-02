Epa Colombia tendrá un concierto como baby shower: ellos serán los artistas invitados

Epa Colombia y su embarazo siguen siendo tema de conversación en redes sociales, esto, debido a uno de sus anuncios más recientes, en el que habló sobre los planes que tiene para su baby shower, pues no será nada parecido a otra de estas celebraciones.

Con su característica personalidad, la empresaria confesó que quiere hacer un concierto, por eso contratará a varios artistas para que se presenten en el evento donde celebrará que cada vez falta menos para que su bebé llegue al mundo.

De la misma forma, explicó que varios de los juegos normalmente se realizan en estos eventos no sucederán, pues no quiere algo tradicional y “no hay papá”, por lo que será un momento en el que los invitados disfruten de otra manera.

“Amiga te quiero invitar a mi baby shower, me encantaría que fueras y participaras”, inició diciendo en sus historias, donde dio a entender que espera que sus seguidores también puedan hacer parte de los invitados.

La empresaria hizo pública la lista de invitados que tendrá: “Voy a llevar a Ana Gabriel, Juan Gabriel, Jhonny Rivera, Los 50 de Joselito”, entre otros artistas. Dijo también que todo ha sido fruto de un gran esfuerzo en su trabajo.

Con el fin de que sus fanáticos hagan parte de este día especial, confirmó que pondrá buses en diferentes partes de la ciudad “para que lleguen allá”, mencionó, aunque no aclaró dónde será el lugar en el que se realizará el evento.

Durante el video dijo también que los sueños sí se cumplen e hizo una reflexión acerca de la importancia de traer al mundo niños deseados, “que te sientas en la capacidad de darles todo, no solo lo material”, fueron sus palabras.

Lo cierto es que sus seguidores ya quieren saber más detalles y por eso en los comentarios no han dudado al preguntarle sobre el tema, ya que especificaciones como la fecha y el lugar son las mayores incógnitas, además, los internautas cuestionan si es verídico que muchos podrán asistir al evento.

Vale la pena mencionar que la gestación de la creadora de contenido no ha sido fácil, así lo confesó en un video compartido por medio de sus historias en las cuales dijo que la experiencia es muy dura para ella: “me he enfermado, me trata de dar depresión, tengo malos pensamientos”.

“Estoy más débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan, yo te lo tenía que decir, amiga”, confesó, no obstante, también dijo que ha sido un proceso maravilloso y lo ha disfrutado, además, está ansiosa por conocer a la pequeña que lleva en su vientre.

