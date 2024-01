Esta es la millonada que Epa Colombia gastó en unas botas, ¿se aprovecharon de ella?

Epa Colombia pasa por un momento complicado en su vida personal, pues está en embarazo y el proceso no ha sido como se lo imaginó cuando soñó con ser mamá. Al parecer su físico, su estado de ánimo y salud mental se han visto afectados.

Incluso a través de sus redes sociales hizo una preocupante confesión en la que dijo que, en ocasiones, creía que la vida no tenía sentido y los malos pensamientos la invadían, además, no se siente graciosa y se ha aislado a medida que su bebé crece.

Allí mismo relató que no le gusta que las personas toquen su vientre o que le pregunten por el embarazo, pues realmente no sabe qué contestar al respecto. A pesar de todo, parece que está feliz con el avance de su bebé y emocionada porque cada vez falta menos para que la conozca.

Además de estos inconvenientes, la empresaria compartió hace poco un video en el que mostró que fue víctima de la inseguridad, pues una mujer entró a uno de sus locales y se llevó el celular empresarial sin que la administradora se diera cuenta.

Parece que las cosas no dejan de sucederle a Daneidy Barrera, pues ahora contó un gracioso momento que protagonizó al ir a comprar un par de zapatos. A través de sus historias en Instagram, aseguró que fue por unas botas económicas junto a su pareja.

Cuando llegó al lugar señaló las que le gustaban, pero cometió el error de no preguntar nada sobre las mismas, incluyendo su precio. Se las midió y decidió que se las llevaba, fue en este momento en el que la persona que la estaba atendiendo le dijo que tenían un valor de $1.300.000.

Posteriormente las mostró a la cámara, pero no se quedó solo en esto, pues también presumió que adquirió un segundo par de zapatos y estos fueron aún más costosos, “uy no, estas botas tan caras” afirmó y explicó que pensó que podrían tener un valor entre los 200 y 300 mil pesos. “A mí me dio vergüenza irme de ese local”, dijo en medio de risas.

Los usuarios de Internet han comentado al respecto y varios se preguntan si se aprovecharon de ella debido a que es una figura pública: “yo y las que nos da pena decir que no”, “El problema es que por ser personaje público la gente abusa”, “Para mí que le pegaron la tumbadita del día”, “Para eso es la plata, para gastarla y están muy lindas🔥”, “Le vieron la cara 😮”, se puede leer en algunos de los mensajes.