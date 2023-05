Epa Colombia reveló que la robaron en el primer negocio que montó: ¿Emprendedora se hace o se nace?

Desde que en el 2016 se hizo viral por un video en el que apoyaba a la Selección Colombiana de Fútbol, Daneidy Barrera , más conocida como Epa Colombia , se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital y empresarias más populares del país. En diálogo con Caracoltv.com, contó cómo fueron sus inicios en el mundo de los negocios,

Según informó en medio de una transmisión en vivo, su primer emprendimiento se llegó a realizar gracias al apoyo de su hermano, quien la puso a vender dulces en su colegio a cambio de una pequeña comisión para que pudiera comprar las onces en el recreo.

"Y nada, una vez me robaron la bolsa de los dulces. Mi hermano preciso me empieza a dar el emprendimiento y me entrega la bolsa y yo la metí en la maleta y me la robaron, entonces de las onces mías me tocó pagarle a mi hermano ese plante de él y dije 'no, ahora sí lo voy a vender, voy a estar más pendiente'", expresó en medio de la entrevista.

Además, señaló que ella tan solo se quedaba con 500 o mil pesos para comparar algo en el descanso. Luego de este pequeño negocio, cuando tenía aproximadamente 15 años, se armó de valor y empezó a vender jeans en el Gran Madrugón, donde asesoraba a los clientes y les hablaba de las bondades de las prendas de su negocio para llevar dinero y comida a su casa.

"Ya como tal, montando empresa, desde los 22 años empecé con este maravilloso producto (keratina) y he crecido de una manera increíble (...) Directa o indirectamente genero demasiado empleo, entonces me volví como una herramienta para que las personas salgan adelante, trabajen a domicilio", mencionó.