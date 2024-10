Epa Colombia reveló detalles de por qué terminó su relación con Karol Samantha

Epa Colombia confirmó que terminó su relación con Karol Samantha, la mujer con la que decidió tener una hija, por lo cual ha estado compartiendo información con sus seguidores en redes sociales, en donde se ha mostrado bastante vulnerable ante la noticia.

Todo comenzó cuando la empresaria escribió que ser madre soltera no estaba entre sus planes y aseguró que las personas que obran mal les va de ese mismo modo, haciendo referencia a la que era su pareja. Asimismo, dio a entender que se trató de una infidelidad, ya que mencionó que le había pasado lo mismo con Diana Célis.

Epa Colombia dio detalles de su ruptura con Karol Samantha

Bastante afectada por la situación, aunque sin necesidad de llorar, la creadora de contenido explicó por un video un poco de lo que sucedió con la que era su compañera sentimental, revelando esos factores que las llevó a terminar.

"La vida privada no se expone, ni se publica, pero una persona cuando está expuesta a tantas cosas hay situaciones que no se pueden ocultar ni negar", mencionó Epa Colombia, quien confirmó lo que había publicado en historias pasadas en Instagram.

"Cuando yo tomé la decisión de ser mamá, con mi expareja, yo creí que la iba a hacer distinta, pero uno queda embarazada y se empieza a dar cuenta de la realidad. Mi vida cambió muchísimo desde que llegó mi hija y eso es notable", relató la creadora de contenido mientras destacó que aunque tiene su personaje de Epa Colombia su cotidianidad es normal.

En este punto, la empresaria se enfatizó en que los planes de vida que habían construido no salieron como lo imaginaron y que no se esperó que la llegada de su bebé fuese a afectarlas tanto en diversos aspectos: "yo pasé por muchas depresiones y ansiedad, yo andaba muy mal porque yo tenía una cesárea muy grande. Ahí es donde me di cuenta de que la pareja de uno no lo entiende, yo empecé a ver comportamientos súper raros e iniciaron infinidades de problemas que cada vez se notaban más".

Ante esto añadió: "hubo una inmadurez que no se imaginan, eso se salió de control. Tarde que temprano las cosas salen a la luz". A la vez, destacó que siente que no podía disfrutar a su hija porque se la pasaba peleando con Karol Samantha.

Después de dar a conocer los detalles de su ruptura, Epa Colombia no dudó en resaltar: "fui excelente pareja, Karol lo sabe, le agradezco por ayudarme a superar tantas cosas que me dejó mi antigua relación, pero la vida sigue". Aceptó que fue al psicólogo y mencionó que este le recalcó que cuando ella vive momentos difíciles tiende a regresar a su pasado.

Asimismo, la creadora de contenido aprovechó para confesar una realidad que vivía en su relación: "la mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido que pone por encima de su propia hija".

Con quién está la hija de Epa Colombia

Tras esto, la empresaria subió unas historias en las cuales respondió a las preguntas de algunas de sus seguidoras, dentro de lo que se destacó que su hija Daphne Samara está con Karol Samantha y aseguró que la pequeña extraña a su madre. Ante esto, recalcó que daría su vida por la pequeña.