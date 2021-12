Epa Colombia quedó "deforme" luego de que se insolara en su viaje a Cartagena

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, causó recientemente un poco de confusión en sus seguidores, luego de que se dejara en ver en redes sociales con el rostro un poco diferente a como lo tiene normalmente, pues estaba algo hinchado y con un subtono rojo. Según explicó, el cambio se debió a que resultó insolada por las vacaciones que tuvo en Cartagena.

"Yo me sentía súper mal en Cartagena, pero yo dije no 'yo quiero pasarla bien'. Amiga me insolé y yo vine pues de Cartagena y yo me sentía súper cansada amiga y me ardía mucho la cara (...) Esta mañana me levanté y tenía la cara súper inflamada, deforme, los ojos y no quería aparecer hoy en el en vivo", comentó la empresaria en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 5 millones de seguidores.

En la imagen, se logra ver que el contorno de sus ojos lucen mucho más grandes de lo normal y tiene algunas zonas rojas por el efecto de los rayos solares. Ante el hecho, diferentes internautas aprovecharon el espacio para compararla con el filtro que pretende exagerar los rasgos faciales de las personas y otros usuarios, por su parte, le recomendaron cuidarse e hidratarse la piel para que se recupere pronto, pues consideraron que quedó irreconocible.

"Efecto bótox asoleado", "lo que hay es variedad, todos los días es un capítulo nuevo", "¿Norberto eres tú?", "amiga, a usted lo que le hacen es brujería", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Internet.

Finalmente, Barrera aseguró que usó remedios caseros como sábila y leche para aliviar los dolores producidos por las quemadutas y añadió que se ha sentido un poco mejor con el paso de las horas.