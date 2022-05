Epa Colombia causó polémica nuevamente en redes por hablar de su exnovia Diana Celis

Epa Colombia es conocida por estar muy activa a través de sus historias de Instagram y mantener constante contacto con sus más de 5 millones de seguidores, esta vez habilitó la casilla de 'preguntas y respuestas' y habló sobre su exnovia, la futbolista profesional Diana Celis y el motivo de su ruptura amorosa de casi seis años.

La influencer no reparó en hablar sobre el tema y expresó: “cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, pues, como que a ella no le gustaba la nueva versión mía, como que le gustaba la antigua, como que yo ya no le importaba y yo me sentía preparada para darla toda”. Las dos se conocieron en el 2016 cuando aún Daneidy Barrera no era conocida.

Otras de las preguntas estaba relacionada con los celos y cómo comenzó una relación poco tiempo después de su ruptura. Epa Colombia afirmó: “esa mujer no me quería, se hace la víctima, la buena gente, esto no se divulga, pero duró un año robándome a la señora del aseo a la que cocina, ella ni pendiente de mis cosas”.

Además, recapituló el proceso que tuvo con un ente estatal hace un poco más de un año y que en ese momento se dio cuenta de un supuesto amorío por parte de Celis con otra mujer: “yo le pedí el celular prestado a Diana para tomar unas fotos y hacer unos videos para subirlos a Instagram y contar lo que me estaba pasando con la DIAN y me di cuenta de los mensajes que tenía con la otra chica”.

Según las palabras de Barrera, la deportista le habría sido infiel, además, de abusar de su confianza y cariño como pareja, situaciones que deterioraron la relación mucho tiempo antes de tomar la decisión de acabar definitivamente con el idilio de tanto tiempo.