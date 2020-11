El video de Jessi Uribe semidesnudo que fue censurado con un emoji

Jessi Uribe mantiene enamoradas a sus admiradoras, pues desde que se ha dedicado a cuidar su figura y a mantenerse en forma, comparte sexis publicaciones dejando ver sus atributos, sus tatuajes y sus atractivas piernas , las cuales han dado de qué hablar y han robado suspiros a más de una.

Recientemente, el cantante no dejó pasar la celebración de Halloween por alto y sin sorprender a sus fieles seguidoras, pues aunque no tuvo un disfraz muy sofisticado, se las ingenió con un delantal y se transformó en “chef”, no obstante, hubo un detalle que desvió todas las miradas.

En el video publicado, Jessi apareció posando con un delantal que tiene un caballo y dice su nombre, sin embargo, no utilizó nada más de ropa por debajo. Además, aunque luego dio una vuelta y dejó al descubierto todo su cuerpo desnudo por detrás, recurrió a un emoji de durazno para tapar sus nalgas y evitar la censura.

“Hoy me voy de sudado de pollo 😂”, escribió Jessi Uribe en la publicación que completa alrededor de 80 mil me gusta y miles de comentarios con risas y piropos para la sensualidad del artista.