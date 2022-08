El rapero Bad Bunny inauguró su primer restaurante en la ciudad de Miami

El puertorriqueño Bad Bunny pasa por uno de los mejores momentos en su carrera musical, actualmente se encuentra en su gira mundial y hace pocos días fue estrenada la película 'Bullet Train' , en la que compartió cámara con grandes estrellas del cine como Brad Pitt , Sandra Bullock, entre otros.

Ahora, el 'conejito malo' inauguró 'Gekko', un restaurante ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en convenio con el reconocido magnate de la hostelería y la vida nocturna David Grutman. El nuevo negocio del artista ha captado toda la atención gracias a su llamativa decoración y estilo.

Se trata de un asador de lujo de comida japonesa, su estilo cargado de colores rojos y dorados que resaltan con la madera opaca y oscura del lugar.

Lo innovador de este nuevo restaurante, se da al tomar los platos tradicionales de la comida asiática para darle un vuelco total mezclandolos con la comida contemporánea, como la carne Wagyu con un toque de barbacoa coreana.

“Hemos elegido Miami porque yo paso mucho tiempo aquí y su cultura me recuerda a la de mi casa”, indicó el boricua en una entrevista con la revista 'Food and Wine'. “Miami es una ciudad en la que me puedo relajar. Me encanta salir a cenar, ver el océano. Simplemente es una ciudad genial”, puntualiza el cantante.

Gekko se traduce a 'Luz de la luna', inspirado en la cultura japonesa: "Conozco a Bunny desde hace años, de hecho nos conocimos en otro de nuestros restaurantes, ‘Komodo’, con Drake . Sabía que Bad Bunny era un fanático del sushi y, con el tiempo, comenzamos a hablar sobre hacer algo juntos: una fusión de sushi, el mejor bistec que puedas comprar y un ambiente lounge", expresó el empresario a la misma revista.

