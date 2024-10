El motivo de salud por el que Erika Zapata tuvo que ir al hospital: Le estaba afectando su trabajo

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más importantes para los televidentes de Noticias Caracol, pues su sentido del humor, la forma tan cercana a las personas a la hora de hacer reportajes y su original personalidad le ha permitido ganarse el cariño de la gente. Recientemente, la mujer preocupó a sus más de 200 mil seguidores en Instagram al informar que estaba padeciendo de una rara afección de salud y que no sabía el porqué.

La también presentadora de noticias se mostró en las historias de la citada red social con el rostro cubierto por un tapabocas; sin embargo, rápidamente acaró que no lo llevaba por miedo a contagiar a alguien de gripa o COVID como muchas personas llegaron a pensar, sino debido a que tenía hinchada la cara y, pese a que ya se había revisado bien, no entendía por qué se encontraba tan grande.

Mira también: Erika Zapata le respondió contundentemente a una mujer que la criticó por su apariencia

"Desde hace tres días me inició una hinchazón toda rara en la cara, parezco Quico. He tomado pastillas y nada que se me baja. No es un diente ni nada, pero me duele", explicó.

Es necesario mencionar que, aunque no le impide realizar sus actividades diarias, esta condición sí afecta un poco su oficio, dado que es su imagen personal la que proyecta ante las cámaras y con la cuál da a conocer la información más importante para Antioquia.

No te pierdas: Erika Zapata mostró en un informe la ropa interior amarilla que iba a comprar para Año Nuevo

Publicidad

Qué enfermedad tenía Erika Zapata

La reportera poco después se tomó la misma plataforma para indicar que ya había visitado un médico en busca de ayuda y afirmó que la situación había sido controlada, ya que afortunadamente no era algo grave.

"Bueno, ayer en horas de la noche salí del hospital, ya me dijeron qué tengo. Me dio una celulitis facial, eso es una infección que le ingresa a uno tal vez porque se mordió una parte por acá comiendo o se hizo alguna heridita y se entra por ahí una bacteria, que le empieza a afectar a uno. Por ejemplo, ayer me estaba afectando el ojo", dijo.

Te puede interesar: La vez que se conocieron Erika Zapata y Karol G: La reportera publicó fotos junto a 'La Bichota'

Publicidad

Finalmente, agradeció la atención que le brindaron en la Clínica Medellín de Occidente y recordó la importancia de acudir a los especialistas en la salud a tiempo para que puedan combatir los daños ocasionados con mayor diligencia.