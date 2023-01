El embarazo de Yailín será protagonista en su nuevo video con Anuel AA

Durante el 2022 la pareja conformada por Anuel AA y Yailín dio bastante de qué hablar, tanto por cosas buenas, como por algunas que han sido criticadas por el público.

Desde el inicio parece que la relación se ha desarrollado de la mejor manera, incluso se mostraban completamente enamorados desde los primeros meses y no dudaron en mostrarlo en sus redes sociales con bastantes fotos y videos.

Todo eso a pesar de que Yailín recibía bastantes comentarios negativos a través de sus redes sociales, pues había muchos que la comparaban con Karol G, expareja del cantante, en diferentes ocasiones tuvo que poner su cuenta de Instagram en privado o eliminar algunas instantáneas.

Durante este año y después de su matrimonio, se rumoró que se divorciarían, que no pasaban por un buen momento y que al cantante no le habría gustado la noticia del embarazo de su esposa. Por varias semanas no hablaron del tema y después lo desmintieron mostrándose emocionados por su hija.

Sin importar los comentarios, parece que la pareja ha superado estas situaciones y actualmente se muestran muy felices, disfrutando del embarazo de la influenciadora que hace poco confirmó que tendrá una niña a la que llamarán Cataleya.

La pareja ha dado de qué hablar después de que mostraran una serie de publicaciones en las que están grabando su nuevo video musical. Y es que el protagonista del video será el vientre de la también cantante, todo esto mientras baila sensualmente para su pareja.

Es debido a esto que las opiniones están divididas y, aunque algunos hacen énfasis en que puede estar embarazada, pero no deja de ser una mujer y resaltan su autonomía para sentirse sensual en el embarazo, otros se han dedicado a criticarla.

“Le luce su barriguita 🥰”, “Muy bonita la barriga y todo, pero la señora, digan lo que digan ¡NO CANTA NADA!”, “Esas personas que le tiran mala vibra todo bien en casa?”, “Pobre niña que viene en camino 😞”, dicen algunos de los comentarios en redes.

Lo cierto es que Yailín ha aprovechado sus redes sociales para demostrar que se siente sensual y en más de una ocasión se ha mostrado de esta forma mientras que presume su vientre.