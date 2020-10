Édgar Vivar preocupó a sus fans con fotografía en la que luce muy diferente

El actor mexicano Édgar Vivar , mejor conocido como el ‘Señor Barriga’ gracias a su icónico personaje de ‘El Chavo del 8’, causó cientos de comentarios en reciente publicación que asustó a sus fanáticos.

En una fotografía compartida en sus diferentes redes sociales, el actor hizo pensar a quien viera la fotografía rápidamente que podría tener varias afecciones de salud, pues la notable vejez no paso desapercibida.

Sin embargo, a sus 71 años, Vivar es de los pocos que han seguido dando de qué hablar por su aún exitosa e intacta carrera actoral, además de mostrar su buen sentido del humor.

Al compartir la fotografía, con una pequeña descripción, el actor da a entender que su apariencia se debe a un nuevo personaje al que dará vida, pero no evitó preocupar a más de uno que así lo manifestó.

“Debo reconocer que al ver la foto de repente me causó angustia”, “solo vi la foto y me asusté”, “Pensé que estabas así en realidad. Me asustaste”, “eso no se hace, me asusté” y “me preocupé por un minuto pensé que estabas enfermo”, fueron algunos de los comentarios.

Esta es la fotografía:

