Diana Celis reaccionó a los comentarios de Epa Colombia tras la demanda que le impuso la futbolista

La polémica entre Epa Colombia y Diana Celis sigue dando mucho de qué hablar, pues cada una ha dado su versión de los hechos a través de las redes sociales, lo que ha llevado a que se lancen algunas pullas.

En esta oportunidad, el lío inició debido a una demanda que impuso la futbolista de Independiente Santa Fe a la empresaria, por lo que esta última no dudó en comentar lo que estaba pasando.

Debido a las publicaciones de la creadora de contenido, las cuales causaron diversos comentarios por parte de sus seguidores, la deportista no quiso quedarse en silencio y subió unos videos en los que explicaba por qué sentía que ella estaba haciendo las cosas bien.

"Yo siempre trato de ser sincera, mostrar lo que soy, trato de actuar bien, de amar y de acompañar a quien está conmigo. He dejado sueños, proyectos que he tenido en mi vida por vivir la de los demás. He estado en las buenas y en las malas, he estado en problemas durísimos con el Transmilenio (risas)", de esta manera inició su parte del relato.

La futbolista quiso dejar en claro que a pesar de las circunstancias ella estuvo del lado de la empresaria: "cuando supe en ese momento que ella estaba con otra persona, no abandoné a nadie porque lo que subo es real. A mí me enseñaron que cuando las personas que uno ama están en las malas no se dejan, por eso estuve ahí".

Así mismo, expresó que siente que ella dice cosas que no son ciertas solo para justificar algunas de sus acciones y que no sabe cuáles son sus motivaciones para tener este tipo de actos, "no haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvieron por mucho tiempo a su lado".

Finalmente, publicó un texto que le escribió a su expareja que ella había sido quien le había fallado: "respeta a la mujer que te entregó todo durante seis años". A lo largo de estas palabras reforzó lo que expresó durante el video.