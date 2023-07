Desafío The Box 2023: Conoce a la mujer que le robó el corazón a Ricky, integrante de Alpha

A lo largo del Desafío The Box 2023 , Ricky ha destacado por su sentido de liderazgo, comprensión, atractivo físico y habilidades para los Boxes. A esto se le suma el hecho de que en múltiples oportunidades el Súper Humano ha expresado lo mucho que extraña a su familia, en especial a su pareja y al bebé que tienen juntos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 100 mil seguidores, Ricky ha publicado fotografías no solo haciendo actividad física, sino que también se logra ver contenido en compañía de sus seres queridos. Su pareja es una mujer identificada en la plataforma como Mari Pau, quien se dedica a ser mamá de tiempo completo y a trabajar en su emprendimiento.

Con cabello oscuro, ojos grandes y labios carnosos, la mujer logró conquistar el corazón del participante del reality de los colombianos, pues ha sido de los pocos que se rehúsa a tener mucho acercamiento físico con sus compañeras aunque sea por juego o diversión.

La pareja, que constantemente comparte fotografías tomadas en la playa o en estudios, emprendió hace poco la aventura de ser padres, de manera que no duda en presumir a su bebé.

"La familia es la brújula que guía nuestro camino, la inspiración para caminar hasta lo alto de la montaña y el mayor consuelo cuando algo sale mal, gracias mi amor por ayudarme a crecer juntos como pareja a tu lado, ha sido la más hermosa de las aventuras, con subidas y bajadas, pero siempre pa' lante", fue el mensaje que compartieron para las celebraciones decembrinas de 2022.

Diferentes internautas los han felicitado por la familia que han construido y por el compromiso que tienen para seguir fortaleciendo ese amor: "qué linda familia, Dios los bendiga", "para siempre juntos, los amo", "todas queremos un Ricky en nuestras vidas", "la pareja del momento", "el que siempre tiene presente a su esposa en el Desafío, el único fiel 🔥👏", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma.

