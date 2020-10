Demi Lovato afirma que vio extraterrestres y publicó un video para comprobarlo

Demi Lovato no pudo evitar compartir con sus seguidores la impresionante experiencia que vivió. Una de las últimas publicaciones de la artista generó revuelo, pues en ella revela que supuestamente ha tenido acercamientos con extraterrestres. Aunque su relato impactó a más de uno, lo que más llamó la atención fueron las imágenes con las que acompañó la historia para comprobar que decía la verdad.

“Durante los últimos dos meses, he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mi”, escribió la cantante en el post.

Muchos navegantes de la red quedaron asombrados con su confesión; sin embargo, las críticas y burlas no se hicieron esperar, ya que muchos tildaron de extraño su relato y cuestionaron las actividades espirituales que estaría realizando.

"Te amo pero esto es un poco loco y ridículo", "Demi, no te ofendas, pero eso suena a culto", "Pensé que había aterrizado en una página de teorías de conspiración por un segundo", "No puedo creer que Demi haya ido al desierto a meditar para intentar contactar con extraterrestres", comentaron algunos seguidores escépticos.

Lovato cree que la humanidad necesita meditar más y reconocer la existencia de los aliens, así que aprovechó la oportunidad para invitar a sus fanáticos a comprobar con sus propios ojos que la historia es real. “Puedes descargar la aplicación CE5 y te enseñará los protocolos para conectarte a la vida forma más allá de nuestro planeta”, sugirió al final de su polémica publicación.