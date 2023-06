Dayana Jaimes reaccionó a la lluvia de críticas a su hija con Martín Elías, ¿qué pasó?

Desde la muerte de Martín Elías , la vida de Dayana Jaimes y la familia del fallecido cantante no han dejado de ser parte del interés de los fanáticos del icónico artista vallenato, dado que él dejó una huella imborrable en sus corazones, no obstante, esto no ha sido del todo positivo para la periodista, quien ha aprendido a lidiar con las críticas y una enorme cantidad de comentarios.

Aunque no todos son negativos, la viuda del miembro de la dinastía Diaz se ha visto envuelta en polémicas y ha sido tendencia en las redes sociales, en donde la están juzgando constantemente, ya sea por su vida amorosa, su papel como madre, su contenido, su trabajo o todo lo relacionado con la herencia del intérprete.

Dayana Jaimes ha sabido cómo llevar su vida adelante sin estar pendiente de lo que digan los demás, sin embargo, hubo algo que la hizo sentirse abrumada y molesta con las personas que la siguen en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de dos millones de seguidores, dado que considera que cruzaron un límite.

"En estos días, una persona me hizo un comentario y en ese momento me pareció bastante fuerte, pero hoy me doy cuenta de que no es así y que ella tenía mucha razón, ella me decía 'Dayana, qué karma tener que vivir y lidiar con tantas personas y malos comentarios'", mencionó la periodista.

Todo esto ocurrió luego de una lluvia de criticas realizadas luego de que la hija de Dayana con Martín Elías le dio una serenata y ella subiera el video a sus historias: "en mi cumpleaños, como cualquier niño en el mundo que ve un micrófono y quiere hablar y cantar, Paula comenzó a interpretar".

Frente a todos los comentarios destructivos, Dayana Jaimes comentó que: "lo más triste de todo es que la gran mayoría son mujeres y eso es aterrador. Una mujer criticando a una niña de ocho años porque no se sabe las canciones, porque no sabe cantar".

"Yo no sé en qué momento les dije que yo iba a impulsar la carrera musical de Paula. Es una niña que no se sabe las canciones del papá porque no las escucha, es más, ni él se las sabía porque cuando cantaba lo hacía con un televisor al frente que le iba a mostrando todas las letras", añadió la viuda de Martín Elías.

En medio de todo esto, Dayana Jaimes expresó, con gran sorpresa, como la gente se toma atribuciones y se encarga de dañar a las personas a través de mensajes hirientes.

"Empiezan con esas comparaciones, diciendo que no tiene talento; yo doy gracias a Dios de que Paula no tiene acceso a todo este tipo de redes y a estos comentarios. No hay ningún tipo de empatía, porque de pronto que me critiquen a mí, vaya y venga, porque ya soy una mujer madura que de pronto sé como manejar este tipo de mensajes", mencionó la periodista, quien exaltó que no quiere imaginarse qué pasaría si la niña estuviera al tanto de esto.

Finalmente, recalcó que ella subió el video de Paula cantando porque ella sintió mucha emoción de ver cómo ella quiso tener un detalle con su madre: "yo no voy a dañar esos sentimientos y esa emoción de mi hija en esos momentos, las madres somos eso, estamos con nuestros hijos para apoyarlos, darles mensajes positivos y fortalecerlos".