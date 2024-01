Dayana Jaimes le respondió a seguidor que la señaló de usar almohadillas en sus glúteos

Han pasado varios años del fallecimiento de Martín Elías , y Dayana Jaimes sigue llamando la atención de muchos seguidores del artista vallenato; pues ella era el amor de su vida y desde su deceso se ha visto envuelta en diversas polémicas. Ahora, la comunicadora social decidió responderle a un usuario que criticó su figura por un video que publicó en sus redes sociales.

Todo surgió por unas historias que compartió en su perfil Instagram, ante sus dos millones de seguidores, en las que se mostró realizando pesas en el gimnasio y recibió varios mensajes con críticas e incluso un internauta le preguntó si tenía almohadillas o espuma en sus glúteos.

Y es que no es un secreto que Jaimes ha mostrado su transformación con el ejercicio, por lo cual le sorprendió ver este mensaje de parte del usuario; no obstante, está acostumbrada a estar en el centro de la polémica y parece que ya sabe cómo abordar este tipo de situaciones.

“Muchas personas me han criticado el ‘biker’ que me puse para ir al gimnasio. Quiero aclarar a este señor que me dice que uso almohadillas, claramente es lo último que utilizaría en mi vida. Lo que pasa es que ese tipo de ropa tiene como la horma del glúteo y tú tienes que acomodártelo muy bien”, dijo respondiendo en sus historias.

Agregó que simplemente no se puso la prenda como debió hacerlo, pero que esa es la forma natural de sus glúteos, a que entrena fuertemente y lo hace con peso: “hago mis rutinas juiciosa”, finalizó.

Sin embargo, esto no cerró la polémica y en las páginas de farándula que replicaron el contenido, muchos mostraron que sigue sin creer en sus palabras y continúan cuestionándola: "Pues no sé, yo sí veo espuma ahí😂", "Ese tipo de licras son así", "Amada y odiada, pero nunca olvidada", "No hay porque dar explicaciones, uno se viste y usa lo que quiere", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe recordar que en enero de 2022 la viuda de Martín Elías confesó en La Red que había perdido 32 kilos gracias a que cambió su estilo de vida, con la ayuda de especialistas.

