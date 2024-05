Dayana Jaimes explicó lo que atravesó durante el duelo de Martín Elías: "no quería vivir"

Tras siete años del lamentable fallecimiento de Martín Elías, cuyo aniversario de muerte se celebró el pasado 14 de abril, Dayana Jaimes no ha dejado de recordar a su esposo y ha respondido a varias preguntas de sus fanáticos, quienes estaban confundidos ante un supuesto rumor de que el cantante vallenato quería separarse de ella antes de su fatídico accidente.

Esto la llevó a hablar con respecto a cómo fue el proceso de su duelo al momento de quedar viuda, aunque principalmente le cuestionaron si le dio insomnio y se despertaba en constantes ocasiones.

Dayana Jaimes confesó cómo vivió el duelo de Martín Elías

Por medio de sus historias, la periodista relató que atravesó por una crisis profunda, dado que el artista era uno de sus principales motores y el hombre más importante para ella, por lo que no fue fácil aceptar su muerte.

"Se los juro que en ese momento yo no tenía ganas de nada, es decir, no quería vivir. Yo pienso que si Paula no estuviera en mi vida ni estaría hablándoles a ustedes aquí y Dios lo hace todo perfecto, yo debía tenerla para seguir luchando y salir adelante porque ya no encontraba un sentido", destacó.

A la vez, con lágrimas, respondió lo que tuvo que atravesar en temas de salud: "para mí Martín era todo, después de Dios, él. En el proceso yo no dormía, me iba de largo, toda la noche despierta, era increíble. Fue cuando mi familia decidió llevarme donde el psiquiatra porque comencé a tener crisis de ansiedad. Nunca tuve depresión la verdad, pero sí pánico. Quedé medicada unos ocho o nueve meses".

Frente a esto, Dayana Jaimes explicó que dejó las pastillas, sin decirle a nadie o siquiera consultarlo con el médico, y mencionó que empezó a hondar más en su fe. No obstante, dejó en claro que esto le costó bastante porque el dejarlas le causaba varios síntomas como sudor en las manos o ganas de salir corriendo.

Al finalizar, la periodista y viuda de Martín Elías resaltó que: "yo pienso que a raíz de esa gran pérdida que fue Martín yo no volví a ser la misma. Siento que estoy preparada para muchas cosas y que soy una mujer más fuerte, pero internamente de salud no volví a ser yo".