Danna Paola revela la razón por la que abandonó 'Élite'

Recientemente, la reconocida actriz mexicana Danna Paola concedió una entrevista para un medio internacional, en donde confesó que tuvo que elegir entre dos pasiones, ser actriz o cantante; pues su personaje de Lucrecia le tomaba gran parte de su tiempo y ella quería darle una oportunidad a su proyecto musical.

“Fue duro. Se empezó a hablar de la cuarta temporada durante la tercera y sabíamos ya cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salimos", comentó la actriz en 'El hormiguero'.

Además, agregó que durante el tiempo que trabajó en la serie sintió como si estuviese personificando a Hannah Montana, la adolescente que se popularizó por tener doble vida: una rodeada de fama por su carrera artística y otra en donde llevaba una vida común y corriente.

"Siempre digo que jugaba a Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo; mientras estaba componiendo estábamos lanzando 'Mala fama' en ese entonces, que es un boom y ha sido la canción más escuchada desde que saqué música", enfatizó la también cantante.

Tener dos vidas ya le estaba costando bastante a la mexicana, sobre todo en los últimos meses de grabación de la tercera temporada de la serie, de manera que tuvo que elegir entre sus dos carreras, puesto que considera que para rendir al cien por ciento debe enfocarse en una cosa a la vez.

“Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida”, puntualizó.

Finalmente, decidió despedirse de la actuación y enfocarse en su carrera musical, que cada día parece fortalecerse más.