Daniela Ospina y su madre suben la temperatura tras posar en bikini

La reconocida empresaria colombiana Daniela Ospina recientemente causó revuelo en las plataformas digitales, luego de publicar una sensual fotografía junto a su madre en donde presumían la envidiable figura que las caracteriza.

La publicación fue hecha a través de las historias de su cuenta de Instagram , donde reúne casi 7 millones de seguidores. En la primera instantánea se logra ver a Lucía Ramírez, su progenitora, disfrutando del sol con un bikini estampado, mientras su hija le escribió un pequeño mensaje que enterneció a varios de los internautas: "Te mereces solo ser amada. TE AMO".

En la segunda imagen se logra ver a la exesposa de James Rodríguez modelando un traje de baño de dos piezas color naranja que dejó al descubierto su bronceado y tonificado cuerpo. Además, se observan algunos tatuajes: uno en la cadera, otro en el costado y el último en la parte baja del tórax, lo que generó diferentes reacciones entre sus fanáticos.

La fotografías fueron tomadas en Miami, Estado Unidos, ciudad en la que vive Ospina junto a la pequeña Salomé Rodríguez. Esta no sería la primera ocasión en que la mujer le demuestra cariño a Ramírez, debido a que constantemente publica contenido de sus encuentros familiares y demás momentos graciosos sobre la relación que sostiene con sus seres queridos.

Así lo dejó ver hace un par de días cuando dedicó un post para celebrar el Día de la Madre.

"Soy feliz de tenerlas conmigo, de cargar con este amor que me invade y me llena porque sé que cuando me vaya al piso también estarán igual para levantarme las veces que sea necesario. ¡Feliz Día de las Madres!", puntualizó en la plataforma.