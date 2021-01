Daniela Ospina posó en vestido de baño y sus tonificadas piernas causaron sensación

Daniela Ospina paralizó las plataformas digitales con una reveladora instantánea en la que sus largas y firmes piernas son el centro de atención. Hace poco, sacó a flote sus dotes para el modelaje y sorprendió a sus fanáticos al aparecer en Instagram ligera de ropa, promocionando las nuevas prendas de su marca de indumentaria deportiva.

"Admira la belleza de los demás sin cuestionar la tuya. Hoy siéntete más poderosa que nunca", escribió la ex pareja de James Rodríguez en la descripción de su más reciente post, que hasta el momento acumula más de 78.000 me gusta y no es para menos, ya que en la imagen aparece luciendo un vestido de baño color rosa y de escote pronunciado, que deja ver parte de sus pechos y de su abdomen de acero.

La publicación tuvo una buena acogida entre los usuarios de la red, pues ni siquiera los famosos pudieron evitar reaccionar ante los encantos de esta mujer. Figuras públicas como Laura Tobón, Daniela Álvarez , Carolina Cruz , Mary Méndez y Ariadna Gutiérrez le hicieron saber a través de los comentarios que la belleza es una de sus cualidades.

"Cuerpazo", "demasiado hermosa", "divina", "Daniela por Dios", "qué hermosa estás", "preciosa", "qué guapa", "brutal esa foto", son algunos de los elogios que se pueden encontrar en la publicación.

No es la primera vez que Daniela Ospina presume su tonificado cuerpo, a pesar de las constantes críticas que recibe, la mamá de Salomé continúa exhibiendo con orgullo sus atributos, por ejemplo, recientemente compartió una foto que le puso picante a las redes sociales, pues apareció recostada sobre una toalla, vistiendo un pequeño bikini negro, mientras la luz del sol caía sobre ella.