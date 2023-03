Daniela Álvarez recibió importante condecoración gracias a su excelente labor social

La presentadora Daniela Álvarez fue parte de un importante homenaje en el Congreso de la República, por la labor que ha realizado con su fundación con la cual ha ayudado a las personas con movilidad reducida y en condición de extrema vulnerabilidad.

El senador, Mauricio Gómez fue el encargado de otorgarle la distinción de la Orden en el Grado de Caballero y explicó en el recinto del Congreso colombiano porqué la exreina de belleza recibió tan importante título: "Tengo el honor de imponer la orden del Congreso de Colombia, en el grado de caballero, a una gran líder".

"Ella es Daniela Álvarez Vásquez, una mujer inspiradora, valiente, con un gran sentido social, guerrera de la vida y con un espíritu inquebrantable": expresó Gómez. La modelo se encontraba acompañada de sus seres más queridos al momento de recibir la condecoración.

Hoy desde el @SenadoGovCo tuvimos el honor de condecorar a @danialvareztv con la orden del Congreso de Colombia en el Grado de Caballero. pic.twitter.com/dKpJX70zCX — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) March 28, 2023

Por medio de su cuenta de Instagram, Daniela publicó una serie de fotografías donde se ve reflejado el especial momento que vivió, se encontraba con su mamá Zandra Vásquez y su hermano Ricky Álvarez. La modelo ofreció un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram: "Es un honor para mí recibir este reconocimiento del Congreso de La República de Colombia por la labor social realizada desde la Fundación Daniela Álvarez".

"Quiero especialmente darte las gracias a ti Mauricio por creer en mí, por apoyarme y unir esfuerzos para trabajar por la calidad de vida de quienes más lo necesitan y ser un gran respaldo para la inclusión": concluyó Álvarez.

Los comentarios de amigos y seguidores no faltaron, varias personas la felicitaron por ser una mujer luchadora y fuerte: "No sabes todo lo que aprendo de ti", "Muy merecido mi querida Dani, la labor que haces y las vidas que cambias por medio de tu luz", "Mil reconocimientos son poco para la labor tan linda que haces", fueron algunos de los mensajes que escribieron los internautas.

Algunos seguidores también notaron la ausencia de Daniel Arenas , lo que hizo crecer aún más los rumores de que sí decidieron terminar su noviazgo. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre lo que pasó realmente. Po su lado, la presentadora borró varias de las fotos que tenía con el actor. Las especulaciones de su separación iniciaron debido a toda la polémica que se generó cuando Daniel besó a su compañera de trabajo, Adamaris López en un programa de televisión.