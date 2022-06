Dani Duke pone fin a los rumores y revela si está embarazada de su novio 'La Liendra'

Luego de regresar de su viaje por Europa, la pareja de influencers Dani Duke y 'La Liendra' ha sido tendencia por un supuesto embarazo por parte de la joven, pues en unas fotos compartidas por su novio, sus seguidores comenzaron a insinuar que ambos habían engendrado a un bebé.

La historia comenzó en pleno trayecto turístico el cual fue acompañado con otros creadores de contenido por tierras españolas, francesas e italianas, donde en este último, los jóvenes vivieron un curioso episodio en la Cuidad del Vaticano, hogar del sumo pontífice y ente superior de la iglesia.

Publicidad

Seguido a esto, en una de las tantas publicaciones por parte de Mauricio Gómez, la mujer se mostró con una barriga algo prominente, motivo suficiente para acrecentar los rumores de los fans.

Te puede interesar: De tener una cama a ganar millones: La Liendra lloró al recordar su vida antes de alcanzar la fama

Sin embargo, por medio de sus historias en Instagram, Dani y su compañero sentimental decidieron aclarar lo sucedido y entre chiste y chanza, reclamarle al joven por haber subido la fotografía que dio origen a todo.

Publicidad

"A estas horas de la vida a mi novio le está dando por preguntarme que si me pone filtros cuando me graba, cuando ya me sacó como un marrano en sus fotos y cuando la gente me llama a decirme ‘felicitaciones, estás en embarazo’, por una foto que usted montó", expresó Duke en medio de risas.

'La Liendra' por su parte, tomándolo con gracia tal y como lo hace en la mayoría de rumores que lo involucran, intervino en el video diciendo: "Mi novia está en embarazo. Diga la verdad"

Publicidad

Finalmente, la creadora de contenido terminó explicando el resto del contexto entre ellos: "entonces no puedo respirar pues. En ese momento de esa foto yo respiré y se me salió la panza. De todas las fotos lindas que teníamos, usted decidió poner esa, en la que yo salgo con panza", aseveró.

La graciosa escena terminó con una pequeña advertencia de la mujer hacia su pareja, diciendo que tomaría venganza subiendo alguna fotografía en donde él saliera comprometedor.