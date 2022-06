Dani Duke, novia de 'La Liendra' no pudo ingresar al Vaticano por su forma de vestir

La pareja de influenciadores conformada por Dani Duke y su novio, ' La Liendra ', se encuentran en tierras europeas realizando un viaje junto a otros creadores de contenido, lo cual se ha evidenciado en sus respectivas redes sociales, sin embargo, la joven vivió un momento embarazoso debido a que por su forma de vestir no la dejaron ingresar a la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano, hogar del sumo pontífice.

El curioso instante quedó grabado en las historias de Instagram del quindiano, quien mencionó lo siguiente: “'La Liendra' se encuentra en Roma. Noviecita hermosa, ¿Cómo estás? y cómo amaneces de linda. Les cuento que hoy nos encontramos en el Vaticano, casa y lugar donde descansa el papa”. Todo parecía indicar que entrarían a ver el sitio sin ningún problema, hasta que Mauricio Gómez, nombre del influencer, reveló el cómico momento.

“No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la iglesia”, aseveró.

La razón la dan diversos portales expertos de ese lugar sagrado e histórico, pues explican que, al se run estado de carácter religiroso, el Vaticano tiene normas muy serias y estrictas que promueven una vestimenta en todo el país.

Según el sitio 'The Vaticantickets', la forma de vestir tiene que ser una que “que cubra la mayor parte del cuerpo”, todo aplicado a los diversos escenarios como los Museos del Vaticano, los Jardines, la Basílica de San Pedro y la ya mencionada Capilla Sixtina.

El momento ha sido compartido por diferentes cuentas en la plataforma social en donde los usuarios han comentado lo apenados que se sienten al verlos protagonizando ese tipo de sucesos: "Solo no digan que son Colombianos por fa", "Solo a ella se le ocurre... no respetan".

Aquí puedes ver el curioso momento: