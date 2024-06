¿Cuánto costaría quedarse unos días en el apartamento de César Escola?

Yo Me Llamo es una de las producciones más queridas por los colombianos y en cada una de sus ediciones, no solo los participantes, también los jurados, se convierten en noticia y llaman la atención de televidentes y usuarios de Internet, los que no dudan en hacer comentarios.

A lo largo de los años, Amparo Grisales y César Escola, que son quienes han trabajado allí por más tiempo consecutivo, han aumentado su número de fanáticos a través de redes sociales y por este medio cuentan detalles de su vida que, sin duda, sorprenden a algunos.

Apartamento de César Escola

Este es el caso del ya conocido ‘Maestro’, pues su perfil de Instagram, en el que suma 176 mil seguidores presume su pasión por recorrer el mundo y comparte instantáneas de todos los lugares en los que ha estado disfrutando.

De la misma forma, es bien sabido que Escola es argentino y siempre se ha mostrado orgulloso de su país, esto, sumado a la cantidad de viajes que hace parece que hicieron que el experto en música decidiera tener un apartamento para alquilar allí.

Por medio de sus historias en la plataforma hizo públicas fotografías del inmueble y escribió: “Se vienen las vacaciones de mitad de año, si vas a Buenos Aires tengo el mejor Airbnb”. Allí se ve la sala del lugar y se especifica que se alquila con muebles.

Acerca de la cifra que costaría hospedarse allí, según la Revista Vea, cada noche tendría un valor aproximado de 235.634 pesos colombianos. Sin embargo, también especifican que esto podría cambiar debido a la fecha o celebraciones en la capital de Argentina.

Eventualmente la publicación desapareció de su perfil, pues pasaron algunas horas, no obstante, las preguntas al respecto continúan y más de un internauta cuestiona cómo encontrar el apartamento para ver fotografías adicionales de otras áreas.

Este es el apartamento de César Escola en argentina. Foto: Revista Vea / Instagram @cesarescola

César Escola en Yo Me Llamo

El ‘Maestro’ Escola ha hecho parte de la producción durante unos cuantos años. Muchos dobles de sus artistas favoritos han tenido que pasar bajo su lupa y escuchar los consejos, tips y por qué no, también las críticas sobre su desempeño.

Desde la temporada cinco hasta la nueve ha interactuado con Amparo Grisales, la ‘Diva de Colombia’ con quien ha entablado una gran amistad que es evidente dentro y fuera de la pantalla, gracias a sus redes sociales.

