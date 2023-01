Critican Westcol luego de referirse de forma grosera uno de sus seguidores

El reconocido influenciador Westcol se dio a conocer por medio de la plataforma Twitch, donde se ha posicionado como uno de lo más vistos en el país. Gracias a ello, creó una gran comunidad que lo admira por lograr tener tanto éxito a su corta edad.

Actualmente cuenta con 1,2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde comparte gran parte de su rutina, mientras que en Twitch se encarga de trasmitir en vivos acompañado de invitados especiales con los que practica todo tipo de videojuegos.

A pesar de tener una gran cantidad de personas que lo apoyan, el paisa también se ha ganado las críticas de mucha gente por los "comentarios machistas en contra de las mujeres", y este fue el caso que ocurrió hace poco con un seguidor que se acercó a saludarlo.

Mientras el joven se encontraba emocionado por encontrarse a su ídolo, grabó un video para poder tener el recuerdo. Allí, se escucha cuando dice: "A que no adivinan con quién estoy, un saludo para todos y para mi mamá", y recibe el siguiente comentario por parte del influencer.

"Un saludo para todos los maleantes", estas palabras causaron una gran conmoción entre los internautas que vieron el video y le pidieron respeto al creador digital. En los comentarios del video se logra ver cómo la gente comenta molesta por lo sucedido: "Se le subió la fama, como le aplauden todo a sus fanáticos niños de colegio piensa que puede decir lo que sea", "y la gente sigue a este tipo de personas tan repugnantes", entre otros.

Esta no sería la primera vez que el Westcol se encuentra envuelto en problemas por sus tipos de comentarios. En el Mundial de Qatar 2022, donde se encontraba con varios influencer disfrutando de la fiesta de fútbol, mencionó que las mujeres de Colombia eran "bandidas".

"Si aquí hubiera una mujer bandida, simplemente no la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos o la pueden prender a piedrazos, no hay bandidas, no hay malas, esto es el paraíso, una vieja de Medellín pisa estas tierras y se derrite, es impresionante", se expresó el streamer. Sin embargo, unas horas después de esto, se disculpó diciendo que solo se trataba de un mal chiste y que jamás hablaría así de las mujeres colombianas.