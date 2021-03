Crecen rumores de infidelidad de Kim Kardashian a Kanye West

Luego de que el rapero canadiense Drake lanzara su nuevo EP titulado 'Scary Hourt 2', sus fanáticos empezaron a especular en diferentes plataformas digitales el posible romance que surgió entre él y Kim Kardashian justo antes de que se hiciera público el proceso de divorcio con Kanye West .

Al parecer, el contenido de las letras de las canciones fue lo que motivó a los internautas a que se crearan rumores, puesto que en su canción 'Wants and Needs', el artista cantó sobre la necesidad de confesar algunos de sus pecados, lo que desató polémica en las redes sociales.

"Si probablemente vaya a un enlace de Yeezy. Necesito un poco de Jesús. Pero tan pronto como comienzo a confesar mis pecados, él no nos creería", rapeó el también productor. Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar: "¿Drake básicamente confesó haber golpeado a Kim con sus deseos y necesidades?", "Él básicamente admite que aplastó a Kim y le dijo a Kanye", entre otros.

Esta no es la primera vez que surgen este tipo de rumores entre las celebridades. En el 2018 hubo una polémica entre los raperos porque West, al parecer, le confesó a Pusha T que Drake tenía un hijo secreto, de manera que el intérprete de 'Mía', en represalia, compartió su tema 'In My Feelings', en donde habla sobre tener relaciones sexuales con una mujer llamada 'Kiki'.

Lo que llamó la atención de los usuarios de Instagram, en ese momento, es que 'Kiki' es el apodo que usan los miembros de la familia Kardashian para referirse a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'. Kim se manifestó a través de sus redes sociales diciendo "nunca ocurrió, fin de la historia", de manera que nadie volvió a tocar el asunto hasta ahora.

Ninguno de los famosos involucrados se ha pronunciado en sus cuentas personales o en algún medio de comunicación, de manera que todos los internautas deberán estar pendientes de sus publicaciones para no perderse ningún detalle sobre el desenlace de esta historia.