Conoce quién es Sofia Carson, la actriz con raíces colombianas que está brillando en Hollywood

La actriz Sofia Deccarett Char, más conocida como Sofia Carson, nacida en Fort Lauderdale, Florida, hace parte del grupo de jóvenes que iniciaron su carrera en series y películas para niños y adolescentes bajo el sello de Disney Channel, tal y como Miley Cyrus , Demi Lovato , Selena Gómez , Zendaya , entre otros.

Su primera aparición en televisión se dio en el programa llamado 'Austin & Ally', en el que tan solo hizo una pequeña intervención, pero con la que le bastó para abrirse paso y ser parte del elenco de 'Descendientes' en la que interpretó a Evie, la hija de la Reina Malvada, siendo una de las protagonistas en esta cinta, cuya trama estaba basada en mostrar a los hijos de los villanos de los cuentos de hadas. Sofia hizo parte de las tres entregas que hubo.

En dicho largometraje pudo demostrar su talento no solamente en la actuación, sino también en la música y el baile, ya que tuvo la oportunidad de ser parte del soundtrack de la película e integrar exigentes coreografías.

Luego de su paso por otros proyectos de Disney, esta actriz fue parte del spin-off de la famosa serie Pretty Little Liars, sin embargo, The Perfectionists fue cancelada después de su primera temporada, pues no tuvo el éxito con el que arrasó la original.

Para 2020 hizo parte de 'Siente el ritmo', la producción cinematográfica con la que tuvo su primer protagónico en Netflix. Dicha cinta la posicionó como una actriz bastante integral y con las aptitudes requeridas para ser una estrella de Hollywood.

El 2022 ha sido un año lleno de logros para esta artista, quien en marzo lanzó su álbum de estudio debut, titulado Sofia Carson, con el que hizo oficial su incursión en la música.

También en este año tuvo el placer de entregar la Beca Sofia Carson, de la mano de la Fundación Cultural Latin Grammy de la cual es la primera embajadora global.

Así mismo, protagonizó la película 'Corazones malheridos', en la que hizo parte fundamental del soundtrack, la cual consiguió más de 150 millones de horas vistas en los primeros diez días tras su lanzamiento en Netflix.

¿Cuáles son las raíces colombianas de Sofia Carson?

Esta artista que se está convirtiendo en una estrella de Hollywood es hija de José Deccarett y Laura Char Carson, los dos de origen barranquillero, pero que residen en Estados Unidos. Gracias a su madre, esta actriz está relacionada con la familia Char, reconocidos empresarios y políticos de la costa de nuestro país, pues su abuelo era Simón Char Abdala.

Su nombre artístico, Sofia Carson, lo tomó como un honor a su abuela materna Lauraine Carson. Cabe destacar que su mamá fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1989.