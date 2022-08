Murió Olivia Newton-John, la protagonista de 'Vaselina', a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, a través de las redes sociales con un emotivo mensaje en el que revelaba que todo ocurrió "pacíficamente".

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, fue la manera en que comenzó revelando la noticia.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", indicó el esposo, que pidió que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como 'If Not for You', 'Let Me Be There' y 'Have You Never Been Mellow', su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical 'Grease'.

Diferentes internautas se han tomado plataformas digitales como Twitter para recordar el legado artístico que dejó. De hecho, fue su compañero de trabajo y amigo John Travolta uno de los primeros en expresar su sentido pésame con una fotografía de ella en su cuenta personal de Instagram.

"Mi querida Olivia, has hecho nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre- ¡Tu Danny, tu John!", aseveró en medio de la red social. El post ya reúne casi 200 mil 'me gusta' y múltiples comentarios de aliento a sus seres queridos.- EFE.