¡Confirmado! Daniela Ospina reveló que está en una nueva relación amorosa

Luego de haber terminado su relación con el productor Harold Jiménez , la empresaria Daniela Ospina no había sido vista en pareja con nadie en los últimos meses. Sin embargo, se escuchaban rumores de que la exesposa de James Rodríguez estaría saliendo con el cantante venezolano Gabriel Coronel, pero fue hasta unas declaraciones para la revista 'People en Español' que la colombiana confirmó la relación junto al artista, dando detalles de su nueva historia de amor.

Según Gabriel, conoció a Daniela en el mes de octubre el año pasado y, desde entonces, quedaron completamente cautivados el uno por el otro: “Tenemos una amiga en común que nos juntó, ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja. Fue muy loco, aunque estuviéramos en la misma ciudad, duramos como tres semanas escribiendo por WhatsApp, por redes, hablábamos muchísimo”, comentó.

Después de varios días de hablar por chat, tomaron la decisión de verse personalmente: “estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento que le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’. Estaba nerviosa, pero feliz de conocer a ese ser humano con el que hablaba todos los días”, expresó Ospina para el medio de comunicación.

No obstante, la revista cuestionó de la relación de su nuevo novio con su hija, Salomé Rodríguez , a lo que ella aseguró que "tienen una relación muy bonita", pero no se ha conocido nada más al respecto.

Por otro lado, con la llegada del Día de San Valentín, la modelo mostró en sus redes sociales unas vacaciones en Italia, donde la compañía de Coronel se hizo notar a toda costa, pues la pareja se ve muy enamorada, disfrutando de la belleza y tranquilidad en el país europeo.

"Yo amo AMAR ❤️, ¿y tú? Happy Valentines, familia ✨", escribió el hombre en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que tiene su mano entrelazada con la de la famosa empresaria. La publicación ya cuenta con miles de reacciones y comentarios de apoyo al anuncio del romance de ambas celebridades.