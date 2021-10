Video: Daniela Ospina salió corriendo tras un ladrón luego de ser víctima de un robo

Daniela Ospina , la reconocida empresaria y expareja del futbolista James Rodríguez , preocupó a sus fans luego de revelar en su cuenta de Instagram un desafortunado suceso que vivió por cuenta de los ladrones cuando se encontraba en compañía de su hija Salomé.

Según relató la mujer, en la mañana de este martes 19 de octubre, ella y su pequeña hija se llevaron tremendo susto luego de ser víctimas de un atraco por parte de un hombre en bicicleta.

Aunque Ospina no relató cómo fueron exactamente los hechos, para tranquilidad de sus más de 7,1 millones de seguidores aclaró que ella y su hija están bien y que por fortuna solo fueron pérdidas materiales.

“Parece chiste, pero es anécdota. Les quería compartir que tuve un susto con mi hija esta mañana... ¡fuimos víctimas de un robo! aunque gracias a Dios solo fueron cosas materiales..”, comenzó relatando la mujer.

Asimismo, compartió un video de una cámara de seguridad que logró captar la inesperada reacción de Daniela Ospina luego del hurto, en el que se le ve corriendo desesperadamente tras hombre que va en una bicicleta.

“OJO no lo intenten en casa 🤣 porque como pueden ver mi reacción en medio del shock y la adrenalina fue salir corriendo tras el ladrón tipo maratón de los Olímpicos”, indicó.

No obstante, admitió que salir persiguiendo al delincuente no fue la mejor opción, pero que por fortuna no sucedió nada grave más allá del susto, por lo que aprovechó para recomendarle a los internautas tener más precaución en las calles y no “dar papaya”.

“🤯. ¿En qué pensaba? ¡No lo sé! Pero afortunadamente fue eso, un cardio ni el berraco y estamos muy bien, contando la historia... Chicos, mucho cuidado y no den papaya por favor 🤭”, finalizó.