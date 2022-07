Con este regalo, Daniel Arenas sorprendió a Daniella Álvarez y le demostró su amor incondicional

¡Un amor que sobrepasa fronteras! Así se visibiliza la relación entre la modelo y empresaria Daniella Álvarez y el galán de la televisión Daniel Arenas , quienes se mostraron muy contentos y enamorados en su viaje por Europa, en donde el actor tuvo un gesto con el que sorprendió a su novia.

Debido a la condición de salud de la exreina de belleza, en donde ha demostrado fortaleza y tenacidad al afrontar su 'renacer', como ella lo llama; Arenas quiso hacerle un poco más fácil su diario vivir y le regaló un scooter, es decir, una patineta plegable y automática, con la que Daniella puede ir de un lado al otro desde la comodidad de su asiento.

La noticia, que se dio a conocer a través de las redes sociales de Álvarez, en donde ya cuenta con más de 4 millones de seguidores; allí ha conmovido a sus amigos e internautas, pues uno de los factores más significativos que ha mostrado la pareja ha sido que el lujoso y práctico regalo fue entregado justo antes de su viaje romántico a París.

"Como me lo dijiste un día amor lindo: de la mano, caminando, rodando o cargándote... si es el caso”, así es como empieza la modelo la descripción del video, en donde se ve a ambos disfrutando de las calles francesas, con ella sobre nuevo aparato favorito y más enamorada que nunca. La canción 'You're the Inspiration', es el tema que acompaña al contenido, el toque perfecto que define la actual relación de este par de famosos.

"Lloré con esto 💘", "uf, esos son los regalos que manda Dios a nuestra vida para recordarnos que todo siempre estará bien", "creo que ambos me inspiran tantas cosas, el amor todo lo puede, son increíbles, los amo, qué amor más bonito..."; es lo comentado por algunos usuarios en la publicación de Daniella, la cual ya supera las 240 mil reacciones y 6 mil comentarios.