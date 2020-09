Con crudo relato, Jhonny Rivera confesó que intentó suicidarse

Jhonny Rivera se ha caracterizado por alegrar a sus seguidores con su talento para el canto y su carisma a través de las redes sociales. No obstante, recientemente abrió su corazón para contar que hace 19 años intentó suicidarse por un comentario de su padre que le dolió mucho.

“Cuando yo me separé, yo vivía en Bogotá, me fui para la verdad en Pereira a trabajar el campo con mi papá a los 30 años, sin un peso, desubicado, llevado del verraco, sentimentalmente vuelto mier**”, empezó contando el cantante de música popular.

Continuando con el relato, Jhonny contó qué fue lo que lo llevó a querer tomar esa decisión, pues su papá se encontró con un amigo al que le dijo refiriéndose a su hijo: “este sí no pudo con la vida, a este le quedó grande la vida, este se fue para Bogotá y tocó casi mandarle el pasaje para que se pudiera devolver, este no pudo con la vida”.

Ante esas palabras, el artista expresó que eso fue “desastrozo” y que esas palabras le dieron muy duro, por lo que se fue a Pereira en moto, se le salían las lágrimas y le dio el “arrebato”.

“Tanto matarme, tanto joderme, y no serví para nada. Y me dio el arrebato y dije, aquí fue, aceleré, me salí del carril y me fui contra un camión. Cerré los ojos a esperar el impacto, y el impacto nunca llegó porque el camión me esquivó”, expresó.

Finalmente, Rivera expresó que luego de este incidente fue a la psicóloga. Por supuesto, el cantante recibió miles de comentarios de sus seguidores con mensajes de apoyo y de admiración.