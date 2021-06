Con contundente y divertido mensaje Carolina Cruz responde si se separó de Lincoln Palomeque

Recientemente, Carolina Cruz se volvió tendencia en las redes sociales debido a la divertida respuesta que le dio a una seguidora que la cuestionó sobre la relación que sostiene con el actor Lincoln Palomeque.

El hecho ocurrió en su cuenta de Instagram , donde reúne más de seis millones de seguidores. Allí, una internauta aprovechó el espacio en los mensajes directos para preguntar si seguía sosteniendo una relación con el padre de sus hijos o si, por el contrario, había decidió separarse.

Cruz, tomó pantallazo de la conversación y la publicó en sus historias comentando que las personas pueden llegar a malinterpretar la realidad únicamente por centrarse en lo que ven en las redes sociales.

“La gente saca unas conclusiones. No me he separado porque no me ha casado", puntualizó.

Esta no es la primera vez que los cuestionan sobre su romance, son varios los mensajes que han recibido, ya que ninguno de los dos acostumbra a compartir fotografías o videos juntos, puesto que consideran que una relación se puede mantener fuerte sin la necesidad de presumirla constantemente a través de las plataformas digitales.

Junto a su mensaje, la mujer compartió una frase inspiradora, que sin lugar a dudas ilustró a los usuarios: “El amor es libertad, no amas a quien tratas de aprisionar”.

Rápidamente, su respuesta se viralizó en Internet y generó reacciones como: "por qué no entienden que uno puede publicar mensajes o memes y no ser para nadie", "yo no sé por qué la gente quiere ver a los famosos pegados como chicles, con lo fastidioso que es andar con la pareja 24/07", "si ella lo dijo más de una vez que para que casarse, que nunca ha estado de acuerdo", entre otros mensajes.

Hace poco, la también modelo informó que tanto ella como sus hijos dieron positivo para COVID-19 , de manera que han tenido que aislarse para evitar la cadena de contagios y cuidarse para prevenir que el virus los afecte directamente.