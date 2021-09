¿Compromiso? Andrea Valdiri confunde a sus fans al presumir lujoso anillo en viaje junto a Saruma

La polémica y controvertida empresaria Andrea Valdiri frecuentemente es tema de conversación en redes sociales por cuenta de sus lujos y escándalos amorosos, por lo que esta vez no fue diferente.

En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la bailarina se mostró dichosa compartiendo en un viaje por los parques de Disney con el influenciador Felipe Saruma, con quien últimamente se le ha vinculado sentimentalmente.

Pese a que ninguno de los famosos ha confirmado o desmentido los rumores de su supuesto romance, estos se han mostrado más unidos que nunca y así lo demostraron durante su reciente viaje.

La empresaria aprovechó el momento y la fecha para dedicarle unas emotivas palabras al joven en sus historias de Instagram con imágenes de su aventura por Orlando y de especiales momentos de Saruma con sus hijas, donde le agradeció ser tan incondicional con ella.

“Gracias por que todo este tiempo me has entregado lo mejor de ti, eres una persona con un corazón noble y real, amo como eres con mis hijas y eso no tiene precio. Que mi Dios siempre te bendiga y me de mucho tiempo al lado tuyo para celebrar todos tus triunfos, siempre cuentas conmigo”, fue el mensaje de la famosa, el cual acompañó con la romántica canción ‘999’ de Camilo y Selena Gómez.

No obstante, lo que más llamó la atención fue el lujoso anillo que la barranquillera presumió durante el show de juegos artificiales frente al mágico castillo del Disney.

De inmediato internautas comenzaron a rumorar un posible compromiso o la oficialización del noviazgo de Valdiri y Saruma.

Otros tantos resaltaron que dicha joya la bailarina lo había recibido durante su cumpleaños, por lo que señalaron que solo buscaría generar controversia entre sus fans.

Más allá de los rumores, usuarios en redes han destacado lo incondicional que es el joven con la bailarina resaltando lo bien que se ven juntos y comentando que “todos quisieran un Saruma en su vida”.