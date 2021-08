"Chimba por él": Sara Uribe causa revuelo al referirse a la novia de Fredy Guarín

La reconocida modelo y presentadora Sara Uribe rompió el silencio en redes sociales y respondió a la polémica pregunta de una internauta sobre su expareja, el famoso futbolista Fredy Guarín , quien además es padre de su hijo.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Uribe recibió el interrogante de una usuaria que decía “Sara, ¿Cómo se sintió saber que Fredy te haya reemplazado tan rápido?”, ante esto la presentadora respondió molesta, señalando que "las personas no se reemplazan".

“Yo creo que uno no reemplaza a nadie, chimba por él que consiguió una persona con la que está feliz y se siente bien ¿no?”, dijo la modelo paisa.

Asimismo, Uribe aprovechó la oportunidad en otra pregunta para aclarar que no tenía ninguna relación e hizo algunos chistes con su hijo acerca de su situación sentimental.

“¿A ti no te hace falta una pareja de hecho para compartir?”, fue la pregunta que le realizó un internauta a lo que la presentadora respondió: “No, yo no tengo novio, estoy soltera”.

A la vez la famosa bromeó con su hijo, quien inocentemente le preguntó la razón por la que ella no tenía novio: “¿por qué?”, dijo Jacobo a lo que Sara respondiendo señalando que ella tampoco no entendía porque no llegaba alguien que la quisiera.

Además, resaltó que, aunque le hacía falta estar con otra persona no quería cometer los mismos errores del pasado, pues ahora en su vida estaba Jacobo y quien estuviera con ella debía ganarse el corazón de los dos.

“Uno ya tiene a Jaco y no es chévere que uno le presente un día a uno y luego a otro, ya la persona que se quede con uno tiene que ser porque se gane mucho el corazón” finalizó la antioqueña.