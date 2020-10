Carolina Sabino responde a quienes le dicen que "parece una abuela" por nuevo look

View this post on Instagram

Buen día, amores! Así me levanto, me preparo un café, y me siento a leer sus comentarios sobre mi nuevo look, que para que les que quede claro, más claro que el mismo pelo, ME EN CAN TA!!!!!!!!!!!!!!!!🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ Ahora, varios puntos. - Agradezco mucho sus opiniones..💓🙏🏻 En algún lugar leí : “Para eso son personas públicas”. Para eso suben las fotos. Uno tiene derecho a expresar lo que piensa. Fantástico!! Pero ahí es donde me asaltan las dudas. Gracias, a los que dicen que me veo hermosa, que me parezco a mi madre. Honor infinito el que me hacen.⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @lourdesmyriam ♥️♥️♥️ Otros, que me veo vieja, que me puse 20 años encima, que como envejecí. En serio, tener el pelo blanco, en pleno siglo XXI, es un determinante signo de la edad? 😱😱😱 No cabe en la cabeza de nadie que puede ser un MODERNO, REFRESCANTE Y DELICIOSO color que uno se puede poner, como cualquier rojo, morado, azul, negro? 🤔🤔🤔🤔🤔 Error!!!! Como anécdota les cuento: Mi esposo @mario_bert es menor que yo, y canó desde sus 30! Pero además, en que momento ser “canoso” es feo? (A mi me parece DIVINO!) En que momento envejecer es indigno??? Hoy en día, créanme que será un privilegio llegar a viejos!!!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Pero además, lo que más me inquieta: “CAROLINA, PARECES UNA ABUELITA!!!” Con ironía, con ganas de que eso llegue a mí como ofensa.. En serio??? En que momento verme como una “abuela”, tendría que hacerme revertir mi decisión de tener este color?🤦🏼‍♀️ Bello homenaje entonces, le estoy haciendo a todos nuestros adultos mayores que aún andan por ahí.. A esos que la pandemia no se ha llevado!! A esos que aún sientan en su regazo a sus nietos, a contarles historias.👵🏻 Yo tengo 43 años! Quiero llegar a ser muy muy viejita, y poder decirle a mis hijos y nietos que vivan con ímpetu, como lo estoy haciendo yo ahora!! Mucha gente diría, “no les pares bolas”... Pero saben que? Yo tengo mis redes, para pararles bolas a ustedes. Para leerlos, para saber que piensan. Para conocer su calidad humana... Mi balanza por suerte, se inclina a gente muy bonita de alma, pero hay un@ que otr@ por aquí, al que ni un covid, le puede arreglar cabeza y corazón.🤦🏼‍♀️