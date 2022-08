Carolina Gaitán fue víctima de robo en las afueras del concierto de Bad Bunny en Miami

La cantante colombiana Carolina Gaitán , mejor conocida como 'La Gaita', famosa por sus diversas interpretaciones en las ' Hermanitas Calle' o la película 'Encanto' vivió un infortunio a la salida del concierto de Bad Bunny en Miami pues sus pertenencias personales fueron hurtadas.

A través de sus historias de Instagram, la también modelo y empresaria dio los detalles de todo lo ocurrido.

"Les cuento que ayer todo iba perfecto, pasé increíble en el concierto de Bad Bunny, estábamos dichosas con Cathy. Cuando ya empezó como a ser la hora de la salida, nos agarramos todos de las manos para poder salir bien y sin perdernos, y a mí me sacaron mi billetera, con todo, y mi celular", reveló.

Finalmente, la mujer de 38 años agregó: "Pero bueno, para que sepan que en todas partes de mundo roban y lástima, en una ubicación maravillosa y aun así pasó esto".

Pese a la amarga experiencia, la vocalista que le da la voz principal a la canción 'We don't talk about Bruno' o 'No se habla de Bruno' en español, cerró diciendo que a parte de estar en la presentación del 'Conejo Malo', también presenció a The Weeknd, calificándolo como una "cosa de otro nivel".

En su último post en la red social, La Gaita compartió varias imágenes junto a la esposa de Miguel Varoni con la descripción "Miami juntas es igual a algo como esto, te adoro Catherine Siachoque", sorprendiendo a sus fans por los cuerpos de ambas mujeres y generando varias palabras entre fans y conocidos como el caso de Carolina Sepúlveda, Elianis Garrido, Marilyn Patiño, Juan Pablo Llano, entre otros.