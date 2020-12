Camilo Echeverry sorprendió en plena entrevista usando la ropa de su suegra

Camilo Echeverry no para de sorprender a todos sus seguidores con su estilo único y particular. Así sucedió recientemente en una entrevista que dio para el programa español 'La resistencia', el cual es presentado por David Broncano, a quien también le llamó la atención el outfit del colombiano.

Luego de saludar a todos los invitados que se encontraban en el estudio, Camilo se empezó a acomodar los collares que tenía puestos, por lo que el conductor del programa lo interrogó y el artista aseguró que son accesorios que sacó del clóset de su suegra, Marlene Rodríguez .

Sin embargo, esto no fue todo, pues el intérprete de ‘Vida de rico’ luego confesó que el pantalón que llevaba puesto también es de la mamá de Evaluna Montaner . Ante esto, el presentador le preguntó “¿Se lo has robado a tu suegra?”, y Camilo respondió: “Me pasa que no compro ropa hace como sesis meses. Te lo prometo, te lo digo. Se lo pone ella y yo se lo quito. Cada que voy a algún lugar, la llamo a ella y le digo: ‘¿Qué me pongo?, ¿qué hago?, ¿qué me compro?'”.

“Está chulo. Es como de juglar, como de malabarista antiguo”, le dijo David Broncano, a lo que Echeverry confesó que el pantalón de su suegra es muy “cómodo”.