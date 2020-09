Bella Thorne ganó un millón de dólares en su primer día en la plataforma ‘OnlyFans’

La actriz Bella Thorne, que fue estrella infantil de Disney Channel, ingresó un millón de dólares durante sus primeras 24 horas al registrarse en la red social OnlyFans, que exige a los seguidores de cada perfil el pago de una cuota mensual para ver su contenido.

La actriz, que se dio de alta en el servicio la semana pasada, ya ha ganado más de dos millones dólares en menos de siete días tras registrar el récord del mejor estreno en la plataforma, informó OnlyFans, donde cobra unos 20 dólares a cada usuario que desea ver sus fotografías y vídeos.



Thorne es la última celebridad que se suma a la red social, que nació en 2016 con el fin de dar ingresos directos a los creadores de contenido que en otras redes sociales resulta más difícil de monetizar.

En el último año, especialmente durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, han creado sus perfiles artistas como la rapera Cardi B, el reparto de 'Real Housewives of New York” y la modelo Blac Chyna.

También se ha convertido en una plataforma idónea para vender publicaciones eróticas o pornográficas, que estarían censuradas en otras redes sociales, a una masa de usuarios que ya supera los 50 millones de suscriptores y 700.000 creadores de contenido.



Also nooooo I’m not doing nudity!!! ❤️ https://t.co/vJECHqF4uW

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) August 26, 2020