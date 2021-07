¿Bebé en camino? Luisa Fernanda W responde a rumores sobre su nuevo embarazo

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W causó revuelo en redes sociales, luego de que surgieran varios rumores de un posible nuevo embarazo. La joven paisa, quien resalta en las redes por su bella relación junto al cantante de música popular Pipe Bueno y su proceso de maternidad junto a su hijo de 9 meses, Máximo, rompió el silencio y habló de la pequeña barriguita que notaron algunos de sus seguidores.

Los comentarios por parte de los internautas se dieron tras la celebración de su cumpleaños número 28 donde asistieron sus amigos, en varios videos que circularon en redes sociales los seguidores de la joven aseguraban que notaban un “bulto” en su estómago que podría ser un nuevo bebé en camino, ante tantos curiosos por saber la verdad y preguntarle a W sí estaba en embarazo, ella no dudó en responder y acompañada de un sensual baile dijo que solo estaba con unos "kilitos de más".

"La verdad es que si parezco “embarazada” jajajaja pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más, ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo”, escribió W en el post.

Y es que el mensaje que quería dejar la influencer no era solo sobre los rumores de su supuesto embarazo, sino también una emotiva reflexión invitando a sus seguidores a que dejen de “presionar” a las mujeres con su cuerpo y creer que ella tiene “el cuerpo ideal”.

“Solamente les hago una invitación, dejen de presionar a las mujeres con su cuerpo, todas somos bellas como sea, naturales, operadas, flacas, gordas”, agregó W.

Asimismo, finalizó el escrito resaltando que no estaba en embarazo y que si así fuera no dudaría en contarlo con mucha felicidad.

“Por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”, concluyó.