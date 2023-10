Así se ve La Segura después de su más reciente cirugía por los biopolímeros en sus glúteos

La Segura es una reconocida influenciadora colombiana que, como muchas mujeres, se ha tenido que enfrentar a los biopolímeros en su cuerpo. Hace varios años se los inyectaron en los glúteos y desde entonces ha pasado por dos cirugías.

Con la personalidad que la caracteriza, la caleña ha documentado todo su proceso y cómo no, también las dificultades que ha tenido durante sus recuperaciones, pues lo cierto es que para ella no ha sido nada fácil pasar por el quirófano.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que reveló que pasó por una nueva cirugía de emergencia, al parecer el dolor ya no la dejaba caminar o subir escaleras y debido a esto no dudó ni un segundo en aceptar el procedimiento.

A pesar de que pensó que no sería muy complicado, durante el video confesó que su cirujano encontró una enorme sorpresa cuando abrió sus glúteos, pues La Segura tenía una extensa infección que pudo haber sido mucho más grave.

Poco a poco, ella ha mostrado cómo ha avanzado su proceso y lo valiosa que ha sido la compañía de su pareja, el chef Ignacio Baladan, además de los cuidados de su mamá, Alexa Mena, quien no se ha separado de su lado.

Una parte de su concientización sobre el proceso hizo que la caleña dejara dejó ver en su cuenta de Instagram cómo se ve su cola después de la cirugía, a pesar de que todavía tiene elementos médicos que la están ayudando a cicatrizar.

En el video aparece dándole la espalda a la cámara y usando una pijama de color rosado, la influenciadora baja un poco su pantalón y es claro que tiene un objeto pegado a su piel, se trata de una terapia de cierre asistido por vacío, más conocida como VAC, esta le ayuda a cerrar la herida y hace que la sangre fluya hacia la zona.

La influenciadora debe cargar siempre una pequeña maleta que está conectada a una manguera que hace parte de este sistema, por eso, en sus videos más recientes, el objeto se ha convertido en protagonista.