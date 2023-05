Así reaccionó Jorge Alfredo Vargas al ver la aparición de su hija en Ventino

Jorge Alfredo Vargas , presentador y periodista de Noticias Caracol y Blu Radio, siempre se ha mostrado bastante orgulloso de sus tres hijos, con quienes tiene una excelente relación y a quienes suele presumir en sus redes sociales, pues su familia tiene un evidente gran amor.

Es por ello que no dudó en compartir sus emociones al ver a su hija Laura en la pantalla de Caracol Televisión, dado que está siendo parte del elenco de Ventino, el precio de la gloria .

Cabe destacar que la joven cantante interpreta a Verónica, quien llega a esta historia para reemplazar a Natalia Afanador en Calypso, una noticia que dejó sorprendidas a las demás integrantes de esta agrupación, quienes se han mostrado evidentemente molestas con su presencia y talento.

"Sigues cumpliendo sueños… Ahora actuando en Ventino, la serie de Caracol Televisión (...) ¡Vamos mi Lau con toda!", fue el mensaje con el cual Jorge Alfredo Vargas compartió esta maravillosa noticia con sus seguidores, mientras que publicó una imagen que tomó del televisor durante una de las primeras escenas de Laura en la producción.

Los comentarios no se hicieron esperar, por lo cual los seguidores del periodista afirmaron que: "sigue brillando niña, aprovecha todas las oportunidades que la vida te dé", "qué rico poder seguir a tus hijos ya que eres un hombre ejemplar en la televisión colombiana, ¡buena esa!", "lo máximo, hermosa y talentosa como sus padres", "Laura Maré siempre sabe sorprendernos con sus talentos y profesionalismo".

Conoce más de Laura Maré

Laura Vargas Zabaraín, conocida artísticamente como Laura Maré, es una joven cantante de 24 años, quien estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad de Los Andes y que, desde niña, tenía la música como un hobbie, algo que en la actualidad se convirtió en su mayor sueño de vida.

Actualmente, tiene cuatro canciones publicadas en las plataformas musicales, como lo son: 'No sé qué es peor', 'No pasa nada', Razones' y 'Sabor a coco'. En Spotify acumula más de 26 mil oyentes mensuales y la canción más escuchada cuenta con alrededor de 398 mil reproducciones (siendo esta 'No pasa nada').

Uno de sus toques diferenciales es que sus letras, ya que también es compositora, están inspiradas en las historias de sus amigas (generalmente) y tienen consigo nombres de mujeres. A su vez, la guitarra es el instrumento fundamental para identificar su música, la cual puede llegar a tener toques de flamenco, pop y balada.