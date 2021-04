Así le respondió Jhonny Rivera a un seguidor que le pidió 50 millones de pesos

El cantante de música popular, Jhonny Rivera , decidió pronunciarse a través de sus redes sociales sobre la incómoda situación que ha vivido en las últimas semanas a causa de algunos seguidores que van hasta su lugar de residencia para pedirle ayuda económica, lo que lo ha llevado a construir un gran muro que rodea su finca para impedir que se cuelen al interior de la casa.

El caso más reciente ocurrió cuando un joven viajó varias horas desde Guadalupe, Huila y se quedó tres días en el hotel esperando que el artista le tendiera la mano en la industria musical. A pesar de que el intérprete de 'Soy Soltero' inicialmente pensó en crearle una cuenta Instagram para invitar a los internautas a que lo siguieran, el hombre aseguró que no disponía de los recursos para alimentar la red social.

De esta forma, Rivera lo convenció de regresar a su ciudad de origen y le regaló un espacio en su cuenta personal para que dejara su número de teléfono en caso de que algún usuario de la plataforma deseara ayudarlo con algún empleo.

Luego del incidente, el padre de Andy Rivera , se pronunció en las historias de su cuenta de Instagram mencionando que no es la primera vez que le pasan este tipo de situaciones e invitando a su comunidad a que se ahorren los viajes, ya que no hay posibilidad de ayudarlos porque él también tiene sus propios problemas.

"Jhonny, es que voy a perder mi casa, usted es mi única salvación, estoy debiendo 50 millones, yo no le estoy pidiendo que me regale nada, simplemente que me preste ese dinero que se lo voy a pagar, mire yo soy una persona buena", comentó el cantante haciendo alusión a las palabras que le dijo un hombre cuando fue hasta su finca tiempo atrás.

"Le dije; 'señor, me da hasta risa. Si yo los tuviera, pues primero no se los iba a prestar ni a regalar porque tengo familia y amigos cercanos con necesidades muy grandes también", fue la respuesta de Jhonny a la petición del sujeto. Además agregó que el individuo había viajado desde una ciudad lejana con la esperanza de que lo iban a ayudar.

Con esta anécdota, el cantante de 'Te Extraño' espera hacerles entender a sus seguidores que no puede prestarles dinero porque se encuentra buscando financiamiento para continuar con una importante construcción en su finca, de manera que ese tipo de situaciones se le salen de las manos. "Osea, no hagan esos viajes, no se desgasten de esa manera porque no los puedo ayudar", puntualizó.