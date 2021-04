Viral: Hombre le lleva serenata a su novia, pero ella lo sorprende más con su amante

En un video viral quedó registrado el momento en el que un joven decide sorprender a su novia con una románica serenata a la luz de la luna. A pesar de que llegó a su casa de improviso, fue él quien terminó tristemente asombrado, ya que la mujer que amaba se encontraba en mejor compañía mientras disfrutaba de los placeres de la vida.

En la grabación de 45 segundos se logra observar cuando los mariachis arriban a la residencia de la novia junto a los vecinos y demás conocidos de la pareja para cantarle algunos de los temas más románticos; sin embargo, todos quedaron en shok cuando se percatan que la luz de su habitación está encendida, mostrando dos siluetas: la de la mujer y la de su amante.

A pesar de las reveladoras imágenes, el grupo musical intentó mantenerse profesional y seguir con la labor que le encomendaron cantando "te amaré toda la vida"; no obstante, la vista era tan perturbadora que debieron parar la interpretación un momento y darle tiempo a su cliente para que se recuperar de desilusión.

Momentos después, el joven deja caer un tierno peluche, mientras se toca la cabeza de manera desesperada y se sienta en el andén de la calle. Ella, por su parte, decide apagar las luces del segundo piso de la casa, sin prestar la cara a los curiosos que se percataron de la situación o a su novio, al que dejó con el corazón roto.

El videoclip se replicó en diferentes plataformas digitales, logrando que varios internautas crearan memes sobre lo ocurrido. "Si hubiera estado con la luz apagada no la hubieran visto... pero qué bueno por el chico que se dio cuenta. Merece a alguien mejor", "el mariachi: Terrible esta situación. Anyway: Te amaré toda la vida", "Me pongo romántico, te pones mamona. Literal", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.