El 'niño del Oxxo' saltó a la fama y ahora es la imagen de reconocida marca de hamburguesas

Recientemente se hizo viral en las redes sociales un video en el que aparece Elías Navarro, más conocido en las plataformas digitales como el 'niño del Oxxo', en donde atiende a un joven que deseaba comprar unos preservativos. Lo que realmente causó revuelo entre los internautas no fue necesariamente la adquisición de los productos, sino la reacción que tuvo el menor.

En el video se logra a observar cuando el comprador le pregunta si no es muy pequeño para trabajar como cajero en la reconocida tienda, a lo que Navarro responde que tiene la autorización de su madre. Posteriormente, el cliente solicita que le dé unos condones, generando en él una graciosa cara que fue el detonante para que miles de personas lo convirtieran en memes, stickers y gifts en la web.

A pesar de que dicho almacén le prohibió al niño de 12 años seguir haciendo ese tipo de videos en sus redes sociales, una reconocida cadena de hamburgueserías decidió aprovechar su popularidad y ofrecerle ser uno de los representantes de su marca a través de algunos videos promocionales. De esta forma, el propio conglomerado de establecimientos compartió en su cuenta de Twitter dos fotografías anunciando la nueva contratación.

"'Oye... haz lo tuyo'... Hmmm", escribió la empresa en la plataforma, al mismo tiempo que publicó las instantáneas, en donde el joven luce el característico uniforme de la compañía, mientras muerde uno de los productos y hace el reconocido gesto de picardía.

También, hicieron pública la grabación del momento en el que Navarro atiende nuevamente a un cliente que desea una de las hamburguesas. "Buenas tardes me da un Whopper con papas agrandadas", comenta el usuario a lo que el joven responde "agrandado... ¡Hmmm!".

Cuando vas a BK y Hmmmmm😏 pic.twitter.com/q7k8srtBiB — BurgerKingCR (@BurgerKingCR1) April 3, 2021

La publicación ya reúne más de 110 mil 'me gusta', cerca de 11 mil 'retweets' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "¿Si le compro una hamburguesa se la come toda?", "dejen a la gente triunfar y que le vaya bien en la vida. Enfóquense en su vida que es más importante. Y si no le quiere dar este tipo de comida a sus hijos, pues no se las dé", entre otros mensajes.