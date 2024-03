Así fue la primera vez que Ángela Aguilar cantó con Pepe Aguilar ¡De tal palo, tal astilla!

Ángela Aguilar está de visita en Colombia por primera vez para promocionar su éxito musical ‘Bolero’, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. En diálogo con Caracoltv.com, la reconocida artista, que recoge más de 9 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, se refiere acerca de cómo es la relación con su padre Pepe Aguilar, a quien le tiene una gran admiración tanto por su personalidad como por la trayectoria profesional.

La intérprete de ‘La tequilera’ inicia mencionando que las discusiones más fuertes que han tenido se debían al tipo de ropa que podía usar de niña, pues, aunque a ella le gustaba utilizar faldas cortas, al mexicano le molestaba un poco la situación.

Este tipo de conflictos, por su puesto, no interfirió en el amor que ambos les tienen a los escenarios y su público, debido a que desde muy pequeña Ángela tuvo la posibilidad de seguir el legado de su progenitor al igual que de Antonio Aguilar.

“En el primer show que hice con mi papá tenía tres años y fue la gira de despedida de mi abuelo (Antonio). Yo cantaba dos palabras de la composición, pero me sentía toda una artista”, señala en medio del encuentro.

Las "mañas" de los Aguilar

Posteriormente, la joven de 20 años se pronuncia acerca de los hábitos desagradables que podrían tener ellos. Para iniciar explica que al compositor le gusta molestarla bastante, por lo que aprovecha cada oportunidad para golpear la parte trasera de sus rodillas y así hacerle perder el equilibrio.

“Le encanta que cuando estoy parada, me pega por acá abajo y se me dobla la pierna. Es horrible”, agrega.

Por otro lado, afirma que la “maña” de ella que definitivamente lo exaspera es tardarse mucho tiempo arreglándose. En un día normal hace todo el proceso en solo diez minutos, mientras que en una jornada de conciertos se demora hasta una hora y media.

"O no me arreglo nada o me tardo demasiado", finaliza.

Por último, Ángela invita a los seguidores de Caracol Televisión a disfrutar de su canción que ya cuenta en YouTube con más de un millón de visualizaciones y cerca de 40 mil ‘me gusta’ en la plataforma digital.

