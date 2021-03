Así fue la experiencia de Greeicy Rendón siendo víctima de brujería

Una de las artistas que más se ha populariza en los últimos años no solo por sus habilidades para el baile, sino por su increíble talento para la música es Greeicy Rendón , quien enamora cada vez más a sus seguidores con las publicaciones que comparte e través de las plataformas digitales.

Lo que muchos desconocen es que la intérprete de 'Los besos' concedió una entrevista a un programa nacional en la que aseguró atravesar por una difícil etapa debido a que fue víctima de brujería, lo que le hacía dudar si debía continuar su carrera como cantante y también como actriz.

La jurado de 'A Otro Nivel ' manifestó que sólo tenía ganas de morir; cuando llegaba a los camerinos de alguna producción o a un lugar público trataba de aislarse y de no tener contacto con nadie, lo que le fue generando, con el tiempo, pensamientos suicidas.

Una de las personas que notó un cambio abrupto en su comportamiento es una de sus mejores amigas, Lina Tejeiro , quien aseguró que le notaba con una energía muy distinta durante esa época, de manera que no podía desenvolverse satisfactoriamente en los proyectos que emprendía.

"Me fui para el cuarto, me senté, no me podía quedar dormida, me levanté a las cuatro de la mañana a llorar", comentó la artista, agregando que no era un llanto sutil, sino que, por el contrario, lloraba de forma desgarrada, provocándole preocupación por sí misma.

Luego de caer en cuenta de su condición, decidió recurrir a un espiritista que le confesó que efectivamente estaba siendo víctima de brujería y le dio los nombres de dos personas que ella conocía, quienes eran los responsables de su malestar ya que sentían envidia por su desarrollo profesional.

Rendón pudo continuar con su vida después de orar mucho y tener fe en que las cosas iban a solucionarse. Ahora, con más de diecisiete millones de seguidores en Instagram y un largo repertorio de canciones que han sido todo un éxito en el país, la mujer continúa trabajando a diario para deleitar con su talento a todos sus fanáticos.