Así fue el momento en que Juliana Velásquez conoció a Shakira, ¿qué le dijo la barranquillera?

Juliana Velásquez ha logrado convertirse en una de las artistas nacionales con más proyección en la industria musical del país gracias a su gran trabajo y esfuerzo, el cual le permitió ser ganadora de un Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en el 2021. Ahora, la cantante de tan solo 23 años cumplió otro de sus más grandes sueños: conocer Shakiraen persona.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de ‘Narices Frías’ y ‘Cóseme’ mostró el emocionante momento en que se encontró con la barranquillera en la alfombra roja del lanzamiento de su último álbum titulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, el cual se dio el pasado 21 de marzo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Florida, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en compañía de la escritora Amalia Andrade, también invitada a la release party, al igual que celebridades como Anuel AA, Carlos Ponce, Tainyy muchos más. Juliana dejó ver ante su millón de seguidores en Instagram que soñaba con esto desde que tenía siete años y por esto realizó dos publicaciones al respecto.

En la primera, dejó ver la foto al lado de la artista barranquillera con el siguiente texto: “Julianita de 7 años no creería que este día llegó. Inmensamente feliz de conocer a la musa de musas. A la mujer que me hizo entender que ser colombiana es un súper poder”.

Posteriormente, Velásquez emocionó a sus fanáticos con el video del instante en que logró abrazarla y expresarle toda su admiración, incluso comentó que ella la reconoció porque la vio interpretar varias de sus canciones.

“Perdón, pero uno no habla con sus musas todos los días y mucho menos te dicen que te vieron cantar su música 😭💘🐠🌊”, fue el texto que acompañó el emotivo video en el que después de interactuar con ‘Shaki’, se abraza con Andrade y dice no poder creer lo que le sucedió.

La publicación de la también actriz ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes han elogiado su actitud y han compartido mensajes de apoyo y admiración: “¡Me muero, espectacular! ❤”, “El día que canten juntas vamos a llorar todos y eso será pronto”, “Juli no te sorprendas. Tú eres una mujer imparable.😍”, “La carita de felicidad de Juliana me da mil años de vida”, “Nos representas a todos👏”.

Este encuentro, sin duda, quedará grabado en la memoria de la joven cantautora como un momento inolvidable en su carrera y como un ejemplo de la conexión única que puede surgir entre artistas que comparten el mismo amor por su cultura y su país.